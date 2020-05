Arredare un piccolo balcone, idee e consigli pratici

In questo lungo e particolare periodo abbiamo forse riscoperto l'importanza delle piccole cose. In tema di casa e arredamento, chi non si è sentito fortunato ad avere un giardino o anche un piccolo balcone dove poter prendere un po' di aria o il sole? Ecco che allora vi diamo qualche consiglio pratico per rendere questo prezioso angolo di casa ancora più bello e confortevole.

Se il balcone è troppo piccolo?

Volete regalare al vostro balcone un'atmosfera elegante ma allo stesso tempo avete poco spazio a disposizione? Niente paura, vi basteranno un tavolino con due sedie pieghevoli, cuscini morbidi e tante candele.

Sapore d'estate

Un balcone piccolo ma ben organizzato vi permette di creare lo stile che più vi piace. L'estate si avvicina, se volete donare al vostro spazio un'atmosfera da spiaggia dovrete procurarvi una sdraio, magari in tela e che richiami i colori del mare, e un piccolo tavolino. Se invece trovate le sdraio scomode, potete optare per una seduta più avvolgente: una poltroncina imbottita ma non eccessivamente grande. Un'altra idea: il vostro sogno è sempre stato quello di avere un‘amaca e dondolarvi nei caldi pomeriggi estivi? Potete optare per uno di quei modelli sospesi, o quelli dotati di supporto a terra. In commercio è possibile trovare lettini in macramè che ci proietteranno con la mente in vacanza su una bellissima spiaggia.

Un balcone per due: stile rustico

I bancali in pallet sono perfetti per dar vita ad un divanetto stiloso. Basteranno due bancali, uno posizionato verticalmente come schienale, e uno orizzontalmente come seduta, per avere un piccolo divano a due posti. Decoratelo con morbidi cuscini e il gioco è fatto. I mobili con bancali fai da te sono l’ideale per donare all’ambiente uno stile rustico.

Piante e fiori

Un dettaglio che fa la differenza sono le piante. I balconi direttamente illuminati dal sole sono ideali per le piante che richiedono più luce e vento. Belle da guardare, fanno bene alla salute e purificano l'aria che respiriamo. Se volete puntare sulle note cromatiche, l’ideale è sistemare diverse varietà di fiori colorati.