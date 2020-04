Piccola ma funzionale: come arredare la cucina con stile

La cucina è sicuramente uno degli spazi più importanti e funzionali della casa, è proprio in questa stanza, infatti, che trascorriamo parte del tempo in famiglia e ci dilettiamo nella preparazioni di gustosi manicaretti. Però, non tutti hanno a disposizione un' ampia cucina da vivere. Cosa fare in questi casi? Se avete una cucina piccola e volete renderla pratica e accogliente allo stesso tempo, potete farlo. Basta semplicemente seguire qualche regola salvaspazio ed usare l'arma dell'arredamento per trasformare la vostra cucina in un luogo funzionale, confortevole e di stile. Ecco qualche consiglio.

Cucine modulari

Cucine più piccole, è vero, ma ricordate: siamo noi a gestirle e a renderle uniche. Basta un po' di organizzazione. Le cucine modulari, ad esempio, sono perfette perché versatili, facili da personalizzare e, inoltre, rispettano spazi ed esigenze. Per rendere la nostra cucina ancora più particolare, possiamo giocare con i materiali, accostando, ad esempio, il legno con il metallo, uno dei trend del momento.

Colori

Rendere ariosa una cucina piccola è semplice, basta scegliere il colore giusto. Vi sveliamo un trucco: le tinte scure, solitamente, danno l'effetto ottico del rimpicciolimento; al contrario le nuance luminose e chiare faranno sembrare grande anche la più piccola delle stanze. Scegliete un colore che sfumi dal bianco al rosa (non troppo acceso). Meglio evitare accostamenti con nero e grigio. Molto elegante, invece, quello tra panna e legno.

Sedie

Un altro problema potrebbero essere le sedie, queste, infatti, occupano molto spazio. Perché allora non ricorrere a quelle pieghevoli? Un'altra idea potrebbero essere anche gli sgabelli da collocare in punti strategici della casa, occupano sicuramente meno spazio e quando non occorrono in cucina, possono essere usati come base per dei vasi.

Mensole

Una cucina è ricca di utensili che possono adornarla e trasformarla. Mensole colorate colme di libri di ricette, vasetti trasparenti con biscotti fatti a mano e frutta secca. Spezie riposte in appositi contenitori di latta, piantine profumate: insomma le idee per dare un tocco originale e stiloso alla nostra piccola cucina sono davvero tante.