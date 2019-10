Come arredare un monolocale sfruttando gli spazi in maniera ottimale

Arredare un monolocale sembra facile, ma in realtà non è un’attività semplice come crediamo. Quando si ha a disposizione poco spazio, scegliere un arredamento che renda funzionale ma allo stesso tempo elegante l'appartamento in cui viviamo non è immediato. Gli stili a cui potersi ispirare sono tanti, ma la scelta dei mobili e la loro disposizione è fondamentale per valorizzare gli spazi e renderli armoniosi. Il segreto è certamente quello di sfruttare ogni angolo ed ingegnarsi, basta un po' di fantasia ed il gioco è fatto. Ecco, a questo proposito, qualche consiglio utile.

Dividere gli spazi

La regola numero uno è quella di valutare le dimensioni del locale e cercare di dividerlo in modo da avere una zona living e una notte. Un’attenta progettazione degli spazi e la loro organizzazione con arredi salvaspazio, pensati per le piccole abitazioni, è l'ideale. Tra le altre soluzioni da considerare per sezionare un monolocale ricordiamo i pannelli in vetro satinato. Poco ingombranti, sono ottimi per non togliere luce all’intero ambiente e dividere due zone con eleganza.

Colore

Per il colore delle pareti, il nostro consiglio è quello di optare per il bianco, in quanto conferisce maggiore volume e spazio alla stanza.

Come utilizzare gli spazi

Inoltre, è bene che ogni spazio morto venga sfruttato, possiamo, ad esempio, posizionare negli angoli cassetti contenitori, guardaroba e librerie.

Mobili

I mobili su misura sono una valida soluzione per arredare un monolocale e unire estetica e praticità. Un armadio, ad esempio, oltre a permettere di mantenere in ordine l’ambiente, conservando l’abbigliamento e accessori vari, allo stesso tempo delimitare la zona notte. Per quanto riguarda la cucina, è bene che se ne scelga una su misura, lineare e con una struttura che privilegi la verticalità. Infine, scegliere un tavolo in versione allungabile, da aprire quando si ha qualche ospite, è la soluzione perfetta per avere più spazio senza però rinunciare alla comodità.