Decorazioni autunnali, come arredare casa con un trend attuale

L'autunno è alle porte e per affrontare al meglio il cambio di stagione e i primi freddi possiamo regalare alla casa un nuovo look. Bastano piccoli accorgimenti per rimanere in linea con i tempi e in un attimo il vostro appartamento cambierà volto diventando più caldo e accogliente. Ecco alcuni consigli utili per l'arredamento, vedrete come con la giusta attenzione riuscirete a far respirare in casa vostra un clima romantico e tutto autunnale.

Colori

I colori sono l’elemento fondamentale per quanto riguarda gli arredi. Bastano accessori e complementi nei colori giusti e spendendo una piccola cifra avrete una casa con un volto del tutto nuovo. Tra i colori che richiamano la stagione autunnale, quelli caldi sono senza dubbio i più indicati. Quindi non vi resta che arricchire casa con cuscini, tappeti, copriletto sui toni del bordeaux, del giallo ocra o dell’arancio. A questi potete aggiungere tinte sul verde salvia o il prugna, perfetti abbinati con il giallo o il rosso vinaccia.

I materiali

Mentre l’estate è sinonimo di cotone e vimini, l’autunno si contraddistingue per un’atmosfera più intima e accogliente. Il materiale per eccellenza è il legno. Se avete voglia di rinnovare il soggiorno potete optare per un tavolino in legno o una libreria costruita con il materiale naturale. Per far emergere le caratteristiche e le venature del legno potete puntare su complementi naturali come pigne, rami o fiori secchi. Se siete amanti del fai da te non dovete far altro che dare libero sfogo alla vostra fantasia e creare un centrotavola o un complemento d’arredo indimenticabile. Per quanto riguarda i tessuti la lana è la scelta ideale, una coperta non solo diventa un piccolo accessorio di design, ma vi riscalderà durante le fredde sere autunnali.

Oggetti

Non serve ristrutturare o rinnovare casa per avere un appartamento in stile autunnale, bastano pochi elementi come una lampada in legno, piccole zucche o noci disposte sulle mensole o sul tavolo della cucina.

