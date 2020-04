Trend 2020: come tinteggiare le pareti di casa con decorazioni originali

Vorreste rinnovare le vostre pareti di casa con uno stile unico ed originale? Oggi vi proponiamo qualche idea simpatica per tinteggiare le pareti di casa con il fai da te. Basta con le classiche tinte unite, ecco qualche consiglio per decorare la vostra abitazione in modo allegro, personale e affascinante.

Triangoli colorati

Amate le forme geometriche? Un'idea potrebbe essere quella di riprodurre dei triangoli sulle pareti. Scegliete la parete focus della stanza, quella dietro il divano o dietro il letto ad esempio, e prendetene le misure. Disegnate due/tre grandi triangoli che partano dagli angoli per incontrarsi al centro. Per dare un bell'effetto, date ad ognuno un colore diverso. In alternativa, potete anche disegnare un triangolo tra le due pareti che si incontrano e sbizzarrirvi con decori geometrici asimmetrici tra gli angoli delle pareti. Oltre ai triangoli, poi, potete sbizzarrirvi con le forme geometriche che più vi piacciono, dei quadrati ad esempio, oppure, potreste riprodurre una scacchiera sulla vostra parete. Prestate attenzione quando dipingete porzioni di decori in colori differenti: essi non avranno stacchi tra loro, dunque, vi sarà necessario definire prima una parte col nastro carta, imbiancare e aspettare che asciughi per bene prima di passare alla zona successiva.

Pennello e spugne

Potete decidere di usare un pennello di media grandezza per realizzare tanti tratti a distanza e calcatura differente sulla parete, riproducendo un effetto irregolare. Anche le spugne sono un ottimo strumento in questi casi. Invece del pennello, potete usare il lato corto di una spugna. Imbevendolo nella lavabile una sola volta, vi consentirà di fare più stampi sulla parete con intensità man mano decrescente. Le spugne, inoltre, possono anche essere sagomate come preferite: ad esempio a forma di luna e tutte le sue fasi decrescenti, motivi floreali, pois ecc. Intagliandole e incollandole in linea su un pezzo di compensato avrete il vostro timbro personale.

Le righe

Le righe possono creare un effetto classico se sono tutte della stessa dimensione ed in colori neutri, ma possono anche essere estrose ed eclettiche se le riproduciamo di differenti colori e spessori. Vi suggeriamo uno spunto: perché non riprodurre delle righe ad effetto colore digradante? Partite dal colore più scuro e finite con quello più chiaro. Anche in questo caso dovrete armarvi di pazienza, perché prima di passare all’altra riga dovrete aspettare che la precedente si sia asciugata.