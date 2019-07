Diffusori per ambiente, ecco come scegliere la fragranza giusta ad ogni esigenza

Trovare la casa profumata regala sempre una piacevole sensazione di benessere e freschezza oltre che un senso di pulizia. Non sarebbe sbagliato scegliere una giusta fragranza per ogni stanza così da trovare la perfetta condizione di comfort e relax. Si dice, infatti, che uno dei fattori che influenza principalmente il nostro senso di benessere sia proprio l’odore dell'ambiente in cui ci troviamo. In pochi secondi il nostro naso indica se quel luogo ci farà sentire a nostro agio o meno. Questa selezione olfattiva accade sia in casa che quando entriamo in un locale, o anche nel luogo di lavoro. A questo proposito, i diffusori per ambienti sono delle ottime soluzioni per migliorare e personalizzare la fragranza di ogni stanza.

Tipologie

Che si usino i diffusori a bastoncino, quelli a ultrasuoni o le candele profumate, ogni casa è diversa dall’altra e nella scelta della fragranza va tenuto conto - oltre che del gusto personale - anche dell’uso che normalmente si fa di ogni stanza. Ecco alcuni consigli su come scegliere la fragranza giusta per ogni ambiente della propria casa, dal soggiorno alla cucina.

Fiori e spezie per il salotto

Di solito il salotto è la stanza più vissuta della casa, quella in cui si passa più tempo, il luogo del relax ma anche della convivialità. Meglio quindi evitare profumi troppo intensi, preferendo invece le fragranze fresche e pulite dei fiori, come ad esempio il gelsomino o il geranio, soprattutto in estate. Nei mesi più freddi, per riscaldare l’ambiente, meglio optare per fragranze più legnose o speziate, sandalo e vaniglia renderanno l’atmosfera del soggiorno avvolgente e rilassante.

Freschezza in cucina

La cucina è un ambiente già saturo di odori (spesso buoni ma a volte, inevitabilmente, meno piacevoli come quelli, ad esempio, delle fritture e di alcune verdure bollite). Scegliere la giusta fragranza da diffondere in cucina è molto importante, perché non deve risultare troppo invasiva andando a coprire e alterare la percezione del profumo dei cibi. La scelta dovrebbe essere guidata dalla ricerca della leggerezza, per purificare l’ambiente e restituire una sensazione di freschezza senza risultate invadente. Un'idea potrebbe essere il limone e tutti i profumi dalle note agrumate (lime, lemongrass, neroli, bergamotto), ma anche a fragranze aromatiche come la lavanda, il timo e la verbena, che rinfrescano e allontanano i cattivi odori.

Un bagno che sa di pulito

Come la cucina, anche il bagno ha bisogno di freschezza. Le fragranze marine o quelle che sanno di pineta regalano una ventata di energia per iniziare bene la giornata. Un tocco di leggerezza lo regalano ancora una volta le profumazioni agrumate ma vanno bene anche quelle delicate e fruttate come, ad esempio, la pesca.

Rilassarsi in camera da letto

In una casa non c’è ambiente più privato della camera da letto. Se la presenza di ospiti in soggiorno, in bagno o in cucina consiglia l’utilizzo di profumi leggeri e poco invasivi, nella propria camera da letto si può scegliere con maggiore libertà. Tra le fragranze da preferire ci sono però quelle che aiutano a ritrovare la tranquillità, per aiutare il riposo. Bene i profumi floreali, la lavanda è ottima per conciliare il sonno, mentre lino, essenza di tea tree o borotalco aiutano a dare un tocco di pulizia e freschezza in più all’ambiente.

