I consigli per arredare casa, cinque errori da evitare

Avete in programma un trasloco imminente e non vedete l'ora di arredare la vostra nuova abitazione? La casa rispecchia l'anima e lo spirito di chi ci abita, spesso l'entusiasmo di iniziare a riempiere uno spazio vuoto, però, potrebbe portarci a commettere degli errori, anche banali. Ogni spazio può essere riempito, ma non si tratta solo di riempire, ma anche di far fede ad una linea guida, uno stile insomma. Basta avere le idee chiare, non fare troppi mix e non esagerare. Ecco dei consigli su come arredare la vostra casa in modo accogliente evitando cinque errori comuni.

Arredare prima di abitare

Lasciarsi prendere dall'entusiasmo di riempire subito la casa con mobili e accessori di vario genere può rivelarsi un grave sbaglio. Prima del trasloco completo occorre studiare la piantina, meditare sugli spazi e iniziare dal mobilio necessario, con la consapevolezza che solo vivendo una casa si possono comprendere i suoi pregi e i suoi difetti.

Tonalità cromatiche scure

Scegliere una tonalità cromatica comune alle varie stanze darà carattere all'intero ambiente, ma se si opta per quelle scure occorre pensare a un'illuminazione adeguata che ci aiuti a non sfociare in un'eccessiva cupezza.

Tappeti e tende in base agli spazi

Tappeti e tende possono rivelarsi ottimi alleati per conferire volume ad una stanza, basta scegliere la tipologia giusta e posizionarli in modo corretto. Ecco alcuni consigli:

i tappeti grandi allargano l'ambiente, mentre quelli piccoli fanno notare maggiormente le dimensioni ridotte dell'ambiente.

Le tende "a finestra" non rubano spazio, quelle classiche, invece, rimpiccioliscono un po'.

Troppi mobili

Il troppo non va mai bene, anche in questo caso. Affollare la casa di tavoli, credenze e quadri rischia di rendere caotico un ambiente che si ridurrebbe ad un'accozzaglia di oggetti senza senso, facendo risultare, anche, lo spazio in questione più piccolo.

Unico stile

Se volete dare un tocco più particolare alla vostra casa, mescolate diversi stili - nella giusta misura - e contaminate i vari ambienti con pezzi di arredamento che "disturbino" la monotonia e rendano gli spazi più originali.