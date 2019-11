L'arredamento che influisce sul benessere, la filosofia del Feng Shui

Il Feng Shui è un'arte orientale dalle origini molto antiche sviluppatasi in Cina circa 4 mila anni fa, e che sembra affondare le sue radici nel Neolitico. Questa disciplina è basata sulla filosofia cinese e pone lo sviluppo degli eventi naturali in relazione alla nostra energia vitale. Ispirata dal taoismo, per ricercare l’armonia tra l’uomo e l’ambiente che lo ospita; il nome Feng Shui significa letteralmente 'vento ed acqua', ossia i due degli elementi naturali di cui l’uomo si serviva per sopravvivere.

Arredamento e Feng Shui

Secondo questa filosofia, anche la sistemazione delle stanze, il design, la geometria della nostra casa, i colori ed i materiali usati incidono sul nostro benessere in base al flusso e la positività o negatività del nostro Chi (il respiro del mondo e la sua forza vitale) personale. Le linee guida per una casa basata sul feng shui prevedono che sia necessario che ogni luogo frequentato sia disposto in accordo ad essa con opportuna luce, colori ed organizzazione. Tra le principali caratteristiche ricordiamo: