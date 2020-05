Stile, funzionalità e non solo: vantaggi e svantaggi dei mobili sospesi

I mobili sospesi sono una particolare tipologia di mobili che si contraddistinguono per una caratteristica molto particolare: essi non sono tradizionalmente poggiati sul pavimento, ma poggiano il loro carico sulle pareti portanti della stanza. In commercio è possibile trovare mobili sospesi per ogni tipo di esigenza e per ogni stanza che si intende arredare, ma negli ultimi anni sono soprattutto i sanitari sospesi e quelli della zona living, dunque mobili sospesi porta TV, librerie e mensole, ad essere stati la scelta di tantissimi. Dei mobili che sposano perfettamente funzionalità e stile, sono un must che sempre più persone scelgono per la propria abitazione, in considerazione sia degli spazi a disposizione ma soprattutto come espressione di gusto. Scopriamo allora tutti i vantaggi, ma anche gli svantaggi, dei mobili sospesi.

Vantaggi

Impatto estetico: con i mobili sospesi, l' arredamento non solo sarà più funzionale e pratico, ma donerà alla stanza quel tocco originale in più, dove stile ed eleganza si incontrano.

Salvaspazio: quando si ha un bagno stretto e lungo, la scelta dei sanitari e dei complementi sospesi può essere una buona soluzione.

Migliore igiene: l’umidità è sempre una fonte di problemi, soprattutto in bagno. Le goccioline di vapore, scendendo sui sanitari e depositandosi all’interno delle fessure, producono muffa e batteri che possono essere pericolosi per la salute. Per una migliore igiene e per pulire rapidamente il pavimento, i sanitari sospesi possono essere la scelta più indicata.

Pulire diventa più facile: sono finiti i tempi del contorsionismo. Con i mobili sospesi anche pulire diventa più facile e veloce, dal momento che non vi è nulla che impedisca il passaggio della spugnetta o di qualsiasi prodotto si usi per detergere le superfici.

Svantaggi