Fai da te, come realizzare il centrotavola perfetto per ogni stile e occasione

I centrotavola sono elementi decorativi che servono ad abbellire e dare colore e vita al tavolo. Si tratta di elementi di arredo che non dovrebbero mai mancare nelle nostre case, per questo motivo, esistono diverse decorazioni a seconda dell’occasione e dello stile che più preferiamo. Realizzare un centrotavola fai da te è un modo semplice e originale per arredare il tavolo della nostra cucina o del nostro salotto in maniera personale, particolare ed unica. Che si tratti di un centrotavola per delle occasioni speciali come un matrimonio, una festa di compleanno tra amici, Natale o una cena romantica, realizzare il centrotavola con il fai da te è un’attività sempre molto divertente. Oltre ad essere un’idea originale e economica, è anche un modo per mettere alla prova la nostra creatività. Ecco qualche consiglio utile per realizzare il centrotavola più adatto alle vostre esigenze.

Centrotavola con fiori

Il centrotavola fai da te con i fiori di stagione è uno dei più belli e dei più apprezzati perché si adatta bene ad ogni occasione, dal matrimonio alla festa a tema, dal Natale alla cena romantica. Ma quali fiori e quali colori scegliere? Prima di tutto bisogna decidere che tipo di ambientazione e di atmosfera vogliamo creare. Se siamo persone che amano lo stile classico e le atmosfere romantiche, allora penseremo a centrotavola eleganti e raffinati, con specchi, sfere e bouquet di fiori, prediligendo colori chiari e delicati. Se invece preferiamo uno stile rustico e informale, sceglieremo qualcosa di più particolare e artigianale, dai fiori di stagione dai colori vivaci e accesi, alle composizioni floreali di fiori e frutti.

Centrotavola fai da te con candeline

Utilizzando dei piccoli vasi di vetro, si possono creare dei centrotavola fai da te perfetti per una cena romantica a lume di candela. Il procedimento è molto semplice e divertente. Basterà procurarsi due barattoli di vetro, del nastro adesivo, uno spray colorato del colore che volete, un nastrino di spago o di stoffa e due candeline. Ecco come fare i centrotavola in pochi semplici passaggi:

Ritagliate il nastro adesivo a forma di due cuori e incollatelo alla parte centrale del barattolo di vetro;

Dipingete tutta la superficie del barattolo, sia internamente che esternamente, con la vernice spray del colore che avete scelto;

Lasciate asciugare per almeno 30 minuti;

Rimuovete lo stencil a forma di cuore creato con il nastro adesivo;

Decorate il vostro centrotavola con un fiocchetto creato con del nastro o dello spago;

Inserite le lucine all’interno del barattolo e posizionatelo al centro della tavola.

Centrotavola fai da te con barattoli di vetro

In questo caso basterà acquistare dei barattoli di vetro, del colore acrilico, della colla vinilica e del glitter per decorare il fondo del vasetto. Ovviamente, potrete variare sulla scelta dei colori in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze. Inoltre, sempre in un'ottica di risparmio, ma anche di originalità, invece di acquistare i vasetti di vetro, potete optare per il riciclo creativo utilizzando quelli che avete in casa, ad esempio quelli delle marmellate o dei sottaceti. La dimensione dei vasetti può essere la stessa oppure si può scegliere di creare dei centrotavola tutti diversi, con vasetti di diverse forme e dimensioni.

Centrotavola con palloncini colorati

Un’idea originale per un centrotavola fai da te simpatico e divertente sono i palloncini colorati, che creano un’atmosfera davvero allegra e festosa e non ci vuole molto tempo per prepararli. Basterà decidere il colore che vogliamo, acquistarli, gonfiarli e fermarli con un sacchettino di riso o di sabbia.

Centrotavola fai da te con vasetti di vetro e pizzo

Se vi piace lo stile shabby chic, potete realizzare dei centrotavola in linea con questo stile facili da realizzare. Anche in questo caso vi occorreranno dei barattoli di vetro, del pizzo, della colla vinavil e fiori freschi dal gambo corto. Basterà tagliare il pizzo secondo la lunghezza della circonferenza del vaso, incollarlo con la colla vinavil e aspettare per circa 15-20 minuti che si asciughi prima di inserire nel vaso l’acqua e i fiori.

Dove acquistare gli accessori a Trieste