Come arredare la zona living in perfetto stile moderno

State ristrutturando casa o volete semplicemente rinnovare la zona living con un tocco di modernità? L’arredamento moderno si presenta in modi e stili molto diversi ed offre un infinito ventaglio di soluzioni. Esiste però una regola sempre valida che contraddistingue questo stile di arredo: linee essenziali ed eleganti che mirano alla funzionalità di ogni singolo elemento. Ecco allora alcuni consigli per arredare il soggiorno in stile moderno.

Spazi e materiali

Questo stile di arredamento, anche se soggetto a continue evoluzioni, risponde a precise regole di spazio, attraverso linee esatte ed essenziali. Predilige soluzioni dai volumi compatti e dalle linee semplici, trasformabili ed adattabili alle diverse esigenze quotidiane. D'altronde il soggiorno è il luogo della casa in cui si passa più tempo, perciò oltre che bello deve essere anche funzionale. Lo stile contemporaneo si affida a materiali sempre più innovativi come il vetro e l’acciaio. Grande spazio avranno i metalli, con ferro, oro e bronzo particolarmente indicati per lampade, specchi e sedie.

Colori

I colori più adatti sono quelli decisi e di forte contrasto: dal blu al verde, dal bianco a tutte le tonalità del grigio. Se volete seguire i trend di questo 2020, invece, i colori neutri, con tinte chiare e classiche e con sfumature calde sono i più gettonati. Veri e propri must saranno il bianco e il nero, con i quali rivestire sedie, divani e cuscini. Per creare un piacevole contrasto di luce, il nero può essere unito con materiali naturali o elementi in metallo.

Accessori

In un soggiorno contemporaneo che si rispetti non può mancare una consolle dove collocare tv, impianti Hi-fi e qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica.

lluminazione

Ruolo chiave nell'illuminazione è svolto dalle lampade, che, sinuose, eleganti o appariscenti, possono regalare un tocco in più ad ogni ambiente. Il lampadario, che ha sempre spiccato al centro della sala, viene rivisitato in chiave moderna e diventa particolarmente versatile grazie alle finiture e a materiali differenti.