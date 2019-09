Come arredare casa con gli stickers murali, guida all'applicazione

Quando si parla di arredamento, particolare attenzione deve essere posta anche alle pareti e non solo alla scelta mobili. Si tratta di un evergreen, passano le mode, cambiano gli stili, ma la difficoltà nel personalizzare e rendere uniche le pareti di casa rimane sempre. Avere le mura di casa spoglie potrebbere rendere l'intero ambiente triste, se la scelta di un quadro o di un colore dice molto su di noi e la nostra personalità, anche gli stickers murali sono un’alternativa fantasiosa. Gli adesivi murali possono essere la soluzione perfetta per decorare e personalizzare in maniera facile e veloce qualsiasi superficie, qualsiasi tipo di parete all’interno della nostra casa. Essi potrebbero dare alla vostra casa un tocco di vivacità e originalità. Gli adesivi murali sono una vera risorsa, grazie ad essi è possibile rendere qualsiasi ambiente più accogliente, personalizzato e rinnovato ogni volta che lo si vorrà. Sono molto versatili e disponibili in stili, finish, texture, colori, dimensioni e modelli infiniti, così da trovare quelli più adatti alle vostre esigenze. Per non parlare della facilità di applicazione, ed anche il costo, che rispetto ad altre soluzioni, rimane più contenuto.

Vantaggi

Le soluzioni disponibili sono davvero infinite, in commercio possiamo trovare tantissimi modelli dalle differenti dimensioni, dalle citazioni di film ai personaggi dei cartoni animati, dalle riproduzioni di animali o di opere d'arte, fino alle composizioni floreali. Di conseguenza, possiamo trovare l'adesivo adatto ad ogni tipo di ambiente, dalla cucina, al bagno, alla camera da letto. Il vantaggio, rispetto ai quadri, è che gli sticker non hanno bisogno di cornici, sono di dimensioni variabili e soprattutto, se il brand è valido, non lasciano segni sul muro. La parete si può personalizzare a piacimento con sticker di ogni dimensione: si va da quelli grandi, come gli alberi, i lampioni, le persone, a quelli più piccoli da disporre a volontà, come le farfalle e i fiori. Infine, le scritte, aforismi e frasi da comporre per ogni occasione e ogni tipo di personalità, con i font e le dimensioni più diverse.

Come applicarli

L’applicazione è semplicissima: