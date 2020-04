Idrostufa: come funziona e quali vantaggi offre

Le idrostufe sono dei particolari generatori di calore a pellet che si collegano all'impianto idraulico esistente e, anziché produrre aria calda, scaldano l'acqua che circola nei termosifoni o nell'impianto a pavimento. Siamo ormai nel pieno della bella stagione e sicuramente adesso non ci servirà più utilizzare delle fonti di calore in casa, ma magari, può essere interessante conoscere i vantaggi di questo macchinario e, perché no, fare un pensierino per l'inverno successivo. Scopriamo insieme come funziona.

Idrostufa

Il termine "idrostufa" può essere fuorviante dato che sembra indicare un macchinario che funziona ad acqua per produrre fuoco. Ma questo particolare tipo di stufa è molto efficiente, ed è capace di dare calore a tutta la casa. Come? Producendo calore solo internamente e non esternamente. Dunque: anche se ci avviciniamo mentre è in funzione, non è possibile scottarsi.

Come funziona

In poche parole, la stufa si collega all’impianto idraulico o al sistema a pavimento per riscaldare l’acqua che andrà a far funzionare i termosifoni. Ciò che differenzia un’idrostufa da una tradizionale stufa a pellet è proprio questo: il fatto che è collegata all’impianto idraulico dell’abitazione e in questo modo va a scaldare l’acqua che circola nei termosifoni o nell’impianto di riscaldamento a pavimento, oltre a produrre acqua calda sanitaria. Il funzionamento idrostufe è estremamente semplice: sono infatti automatiche, la programmazione viene gestita attraverso un telecomando e si possono controllare anche da remoto.

Vantaggi

Tra i diversi vantaggi di questo tipo di stufa ricordiamo che, mentre una normale stufa a pellet può riscaldare solo la stanza in cui si trova e, eventualmente quelle vicine, se si tratta di ambienti piccoli, con l’idrostufa è possibile far arrivare la stessa energia termica in tutte le stanze in cui vi sia un termosifone e l’impianto a pavimento. Inoltre, con questo particolare tipo di stufe è possibile coniugare tutti i vantaggi economici, ecologici ed energetici di una normale stufa a pellet, con quelli pratici di un impianto idraulico.