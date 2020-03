Piano cottura ad induzione: manutenzione e protezione

Le piastre ad induzione sono una tecnologia di cottura che garantisce maggiore sicurezza: un ripiano liscio in vetroceramica senza tasti, manopole, fornelli ma soprattutto senza fiamma. Se avete scelto questa tecnologia, la pulizia e la manutenzione della piastra è un aspetto che non va assolutamente sottovalutato per garantirne un corretto funzionamento. Pulire le piastre è veramente facile e veloce, ma ci sono alcuni accorgimenti da seguire:

non utilizzate prodotti aggressivi per la pulizia. Sul piano a induzione potete utilizzare il detersivo per i piatti e una spugna non abrasiva.

non utilizzate raschietti, pagliette e spugne abrasive. Un panno in microfibra è sufficiente.

rimuovete l'unto con la carta assorbente.

Le pentole

La prima cosa che bisogna sapere è che per utilizzare una piano di cottura ad induzione è necessario disporre di pentole adatte a tale scopo. Le padelle che normalmente si utilizzano su tutti i classici fornelli a gas, infatti, sono assolutamente inadeguate per l'utilizzo sui piani ad induzione. Pertanto, qualora foste intenzionati a comprare una piastra ad induzione, dovete mettere in conto anche l’acquisto di un paio di pentole.

Protezione

Per proteggere maggiormente i piani ad induzione, inoltre, potete utilizzare degli appositi tappetini. Sono realizzati in fibra di vetro (con o senza bordo rinforzato) e con rivestimento antiaderente PFOA free e sono molto facili da pulire in quanto sono lavabili in lavastoviglie. L'utilizzo di questi tappetini diminuisce il rischio di eventuali blocchi del piano durante l’utilizzo ma non ne riduce le sue prestazioni.