Showerloop: la doccia eco-friendly che ricicla l'acqua

Una doccia speciale che consente il riciclo e la purificazione dell'acqua: stiamo parlando di Showerloop, una tecnologica eco-friendly ideata qualche anno fa da una startup finlandese e ideata dal designer scandinavo Jason Selvarajan, accessibile a tutti i produttori interessati.

Come funziona

Il principio base di questa soluzione domestica super sostenibile è quello di ripulire l'acqua che utilizzamo. Ma come avviene questo processo? Grazie a dei particolari filtri, costituiti da tessuto in microfibra, sabbia e carbone attivo, che trattengono i particolati, i solidi in sospensione e i composti organici ed inorganici, che consentono la totale ripulita. In un secondo momento, poi, entrano in funzione i raggi ultravioletti che sterilizzano l'acqua, eliminando batteri e microrganismi dannosi.

Vantaggi

L’intero processo di sanificazione avviene all’interno di un piccolo serbatoio posto sulla testa della doccia, il che significa che l’acqua non finisce nello scarico ma viene raccolta in tempo reale con l’obiettivo di un nuovo utilizzo, abbattendo così gli sprechi. Insomma: un vantaggio notevole, secondo alcune stime, infatti, questa doccia consentirebbe di ridurre del 90% il consumo idrico e del 70-90% quello energetico.

Come utilizzarla

Showerloop, inoltre, è anche ipertecnologica. Utilizzarla è semplice grazie ad un display LCD attraverso il quale è possibile impostare la temperatura dell’acqua in base ad ogni esigenza personale, mantenendola costante durante la durata della doccia. Ogni volta che si preme il pulsante start il processo di riciclo e di purificazione si attiva in modo automatico e un sistema dotato di un micro-controllore e di sensori multipli consente di monitorare e regolare il dispositivo in alcune funzioni, tra cui quella della pulizia dei filtri e dell’intera diagnostica del sistema.