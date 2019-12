Smart TV: modelli, funzioni e vantaggi della Tv intelligente

Il mondo della tecnologia e di internet è in continua evoluzione, smartphone di ultima generazione e Tv sempre più connesse hanno preso il sopravvento. Se nel passato l'unica utilità delle Tv era quella di far vedere ciò che veniva trasmesso sui canali televisivi, oggi non è più così, grazie alle Tv di ultima generazione, infatti, possiamo scegliere cosa guardare e quando guardarla. Stiamo parlando delle smart TV, apparecchiature che permettono di integrare i servizi offerti da internet all’interno di un televisore. Scopriamo nel dettaglio come funzionano.

Cos'è una smart TV

"Smart" è un aggettivo inglese e vuol dire "intelligente", tramite queste tv, infatti, possiamo navigare sul web, guardare film o serie tv in streaming, visualizzare foto e video, comunicare sui social network e tanto altro ancora. La tecnologia smart consente, infatti, di collegare il cellulare alla tv e di usufruire sul televisore di tutte le funzionalità tipiche dei computer. I prezzi delle smart TV possono variare in base al modello scelto, in genere vanno da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro.

Come funziona una Smart TV?

La smart TV funziona come un computer per quanto riguarda i servizi extra legati alla rete. A differenza di un classico computer, però, essa presenta uno schermo con una qualità delle immagini superiore. Il funzionamento è semplice e alla portata di tutti, possiamo effettuare tutte le operazioni semplicemente tramite il telecomando.

Quale modello di smart TV scegliere?

Scegliere la migliore smart TV adatta alle nostre esigenze è semplice, bisogna prendere in considerazione delle caratteristiche tecniche come:

tipo di schermo: al plasma, LCD, a LED oppure OLED.

Risoluzione: HD Ready, Full HD e UltraHD/4K.

Standard TV supportati: ad esempio, è importante che la tv sia compatibile con il digitale terrestre di seconda generazione (DVB-T2).

Supporto per il Wi-Fi: consente di collegare il televisore alla rete wireless.

Tipologia di sistema operativo: ad esempio Android TV, la smart TV FirefoxOS, smart TV WebOS di LG e così via.

