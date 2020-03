Domotica: perché acquistare una smart home conviene

Oggi le case smart sono una realtà consolidata. Se da un lato acquistare una casa dotata di molte tecnologie potrebbe sembrare quasi una follia, considerato il prezzo sicuramente più elevato rispetto alle vecchie abitazioni, dall'altro i vantaggi di una smart home sono tanti e possono essere sfruttati nel tempo. Dunque, spendere qualcosa in più è forse conveniente per risparmiare qualcosa dopo?

Elettrodomestici e classi energetiche

Le classi energetiche elevate A+, A o B sono una soluzione di cui non ci si dovrà mai pentire in futuro poiché, investendo qualcosa in più nell'acquisto di un particolare elettrodomestico, l’abbattimento dei consumi sarà netto, potendo così avere un risparmio immediato in conto corrente.

Gas

In una casa domotica a tutti gli effetti manca la rete gas. In cucina, questo è possibile grazie agli innovativi piani di cottura a induzione, che sfruttano il principio di induzione elettromagnetica e il cui costo equivale, ormai, a quello di un piano tradizionale. Come tradurre tutto ciò? Una soluzione più ecologica e bollette meno care.

Riscaldamento

Per quanto riguarda il riscaldamento, invece, l’assenza di gas permette l’isolamento perfetto dell’appartamento, ovvero la coibentazione delle strutture abitative tramite materiali isolanti. Da non dimenticare le soluzioni per il ricambio d’aria gestito (ventilazione meccanica controllata) e il riscaldamento nel pavimento (sistema radiante).

Impianti

Utilizzare un dispositivo per controllare e comandare la tua casa grazie all’interfaccia web è un vantaggio importante. Quando pensiamo alla tecnologia immobiliare, però, non dobbiamo riferirci solo a tutti quei dispositivi hi-tech che fanno parte dell’arredamento, occorre avere in mente la fondamentale fase della progettazione immobiliare sostenibile, come la particolare cura dell’involucro con serramenti a tripli vetri, la scelta di energie rinnovabili e così via. Infine, da non dimenticare che con una casa smart è possibile controllare e avere sistemi avanzati di: luci (è possibile regolare intensità, colori e gradazioni, così da creare scenari ambientali ideali all’occasione e magari rilassarsi con la cromoterapia); microclima; audio e video ecc.