Bonus verde 2020, cos'è e come beneficiarne

Il decreto Milleproroghe n.162 del 30 dicembre 2019 (ancora in fase di conversione in legge) ha confermato anche per il 2020 il bonus verde. Ecco tutti i dettagli.

Cos’è il bonus verde 2020

Per bonus verde si intende la detrazione fiscale Irpef del 36% calcolata sulle spese, specificamente documentate, riconosciuta ai contribuenti che possiedono o detengono unità immobiliari ad uso abitativo in base di un titolo idoneo.

Quali sono i titoli idonei?

Vengono considerati titoli idonei i diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, partecipazione a società cooperativa a proprietà divisa o indivisa cooperativa ecc.

Quando spetta la detrazione?

La detrazione spetta quando i contribuenti rinnovano o realizzano ex novo:

opere di sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici già esistenti, unita’ immobiliari, pertinenze o recinzioni;

impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

Obblighi

Le condizioni necessarie per usufruire del bonus verde sono essenzialmente due: le spese sostenute devono essere tutte documentate; i relativi pagamenti devono essere eseguiti con strumenti tracciabili quali bonifici bancari o postali, carte di credito, bancomat, assegni bancari, postali o circolari. Dopodiché, la detrazione verrà ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui le spese sono state sostenute.

Documenti necessari

Per poter usufruire del bonus è necessario che il contribuente sia in possesso dei seguenti documenti: