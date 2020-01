Come proteggere le piante da interno dal riscaldamento domestico

Quando in inverno arriva il freddo per sopportare le temperature rigide siamo costretti ad accendere i termosifoni, ma se per noi il tepore è gratificante, per le piante che abbiamo in casa non è sempre così. Il caldo secco e gli sbalzi di temperatura potrebbero mettere a rischio la loro sopravvivenza. Se non volete vedere le vostre piante preferite morire, basta seguire qualche consiglio e sistemarle nel modo giusto e riusciranno a superare indenni l’inverno. Ecco alcuni consigli.

Termosifoni

Per proteggere le piante dal caldo dei termosifoni, scegliere dove metterle è importante, ovviamente tutto dipende dal tipo. Ad esempio le piante grandi come il ficus benjamin, il tronchetto della felicità, la kenzia e il filodendro, possono essere messe tranquillamente vicino al termosifone, perché prediligono il caldo. Diversamente da quelle grandi, quelle medie come anturio, spatifillo, azalea, devono stare lontano dai caloriferi. Il caldo tende a far annerire le foglie, quindi meglio metterle lontano e leggermente sollevate dal pavimento. Anche il freddo potrebbe essere un problema, perché con lo sbalzo termico tra l’ambiente e il suolo le radici potrebbero soffrire. Per quanto riguarda le piante piccole non c’è una vera regola, molto dipende dalla tipologia. Mentre l’orchidea ama il caldo, piante grasse o begonie, invece, non riescono a sopravvivere in un ambiente secco.

Spifferi

I colpi d’aria fredda fanno male sia a noi sia alle piante.Se abbiamo deciso di posizionarle vicino alla finestra, inevitabilmente quando la apriamo per far arieggiare casa, rischiano di prendere il freddo invernale anch'esse. Per evitare questo meglio posizionare il vaso in un cache-pot più grande rispetto a quello della pianta. Per mantenerle al caldo possiamo riempire gli spazi vuoti con polistirolo espanso e creare così un ambiente isolato. In alternativa, nel momento in cui si aprono le finestre meglio spostarle in un punto della stanza in cui non arriva l’aria diretta. Se invece ci sono piccoli spifferi alla finestra, per stare più caldi possiamo decidere di mettere dei paraspifferi, così da evitare la dispersione del calore ed evitare che la pianta con il freddo “si ammali”.

Innaffiare le piante

Quando i termosifoni sono accesi, l’aria tende a seccarsi di più e di conseguenza anche la terra all’interno dei vasi. Per capire quanta acqua dobbiamo versare, meglio tastare la terra nei vasi, se è chiara e polverosa, è arrivato il momento di innaffiarla. Anche le foglie soffrono il caldo del termosifone, per questo almeno tre volte a settimana è necessario nebulizzare le foglie con acqua non troppo fredda, per evitare lo shock termico. Bagnare le foglie vale per la maggior parte delle piante tranne per quelle grasse.

