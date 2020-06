Geranio: i consigli per farlo crescere rigoglioso e forte

Con l'arrivo della bella stagione i terrazzi e i giardini delle case si riempiono di magnifici colori e profumi. Una delle scelte preferite dagli italiani tra le diverse tipologie di piante da coltivare troviamo sicuramente il geranio, il cui nome corretto è Pelargoni (Pelargonium). Si tratta di un genere di pianta suffrutescente perenne, originaria dell'Africa australe, appartenente alla famiglia delle Geraniaceae.

Specie

Esistono diverse specie di Pelargoni, le più conosciute sono:

Pelargonium zonale o geranio comune dal fogliame peloso e cuoriforme;

Pelargonium peltatum o geranio edera con foglie peltate lucide e carnose;

Pelargonium grandiflorum o geranio a farfalla dagli eleganti fiori con cinque macchie bruno-rossastre e foglie lobate;

Pelargonium odoratissimum o geranio odoroso con piccole foglie frastagliate e aromatiche, fiori piccoli bianchi o rosei dal caratteristico profumo di mela;

Pelargonium graveolens dal profumo di rosa;

Pelargonium radens dal profumo di limone.

I gerani maggiormente coltivati sono quelli edera e i zonali, caratterizzati da foglie tondeggianti, corrugate, con una parte più chiara e portamento eretto. Emanano un caratteristico odore se sfregati e sono accumunati da una buona resistenza.

Coltivazione

Il geranio ama le posizioni soleggiate, anche se vive abbastanza bene in mezz'ombra: durante l'estate, infatti, una prolungata esposizione al sole può deteriorare la pianta. Le innaffiature devono essere regolari per tutta la stagione riproduttiva: in primavera si annaffia circa tre volte alla settimana, a seconda delle condizioni climatiche locali, mentre d'estate anche tutti i giorni; tuttavia, non bisogna eccedere, perché troppa acqua potrebbe apportare dei marciumi alla pianta; inoltre, bisogna aver cura di non bagnare le foglie. Necessarie per ottenere una splendida fioritura sono anche le concimazioni, che vanno effettuate ogni 2 settimane circa.

Rinvaso

L’umidità e la condensa sono un fattore di stress per questa pianta. Il segreto dei gerani tenuti per anni in vaso e ogni anno pieni di fiori è proprio il rinvaso con terriccio fresco. Se si ricorre a prodotti generici per piante da fiore bisogna aggiungere sabbia a granulometria grossa per ridurre il rischio del ristagno. Oltre a questo si dovrebbe aggiungere anche la torba neutra per diminuire i rischi di compattamento, ovvero un deposito composto da resti vegetali sprofondati e impregnati d’acqua che, a causa dell’acidità dell’ambiente, non riescono a decomporsi interamente.

Terreno

Il terreno deve avere un ph neutro, quindi in caso si utilizzi acqua calcarea per innaffiare, è fondamentale l’utilizzo di torba bionda, acida, per mantere la pianta sana e rigogliosa.

