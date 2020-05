Profumare gli ambienti in modo naturale: le piante e i fiori da tenere in casa

Avere una casa pulita e profumata è uno dei biglietti da visita principali per un'accoglienza piacevole e perfetta. Molto spesso, però, per profumare la casa e i diversi ambienti, vengono utilizzati prodotti chimici che possono danneggiare non solo la nostra salute, ma anche quella dei nostri animali domestici. Per ovviare a questo problema, si può sfruttare la profumazione naturale delle piante. Siamo in primavera, la stagione perfetta per avere piante belle e rigogliose, perché non approfittarne? Tra le varie specie che possono crescere bene in casa, infatti, molte sono perfette e particolarmente profumate, aiutano anche a purificare l'aria, a ridurre i cattivi odori e a combattere lo stress. Scopriamole.

Le piante che profumano gli ambienti

Ecco delle piante che possono sopravvivere bene anche all'interno della nostra abitazione e donare un gradevole aroma alle stanze:

lavanda: un arbusto sempreverde noto per il suo profumo particolare e per i suoi colori viola e lilla, questa pianta dona alla stanza una profumazione molto intensa.

Geranio odoroso: le foglie di questa particolare pianta sono molte profumate e belle da vedere. I fiori, invece, possono assumere diversi colori: bianco, bordeaux o lilla, con diverse sfumature. A seconda della specie, poi, il geranio odoroso presenta diverse profumazioni: menta, limone, fragole, arancio, mela e mandarino. Ricordiamo, infine, che la pianta ha bisogno di una zona molto luminosa e deve stare lontano dalle fonti di calore.

Eucalipto: l'eucalipto può crescere bene anche in casa, a patto che sia posizionato in un luogo protetto dalle correnti d'aria e vada annaffiato regolarmente durante tutto l'anno.

Agrumi: queste piante hanno bisogno di molta luce ed è consigliato acquistare un esemplare già cresciuto ed innestato da tenere in casa. La pianta, a seconda della specie, donerà una deliziosa profumazione alla stanza.

Gardenia augusta: i fiori di questa pianta sono molto profumati, però è molto delicata. Va bagnata e irrigata regolarmente, soprattutto durante la bella stagione.

Begonia Tea Rose: anche i fiori di questa pianta sono molto belli e profumati. La pianta, come le altre, necessita di un'esposizione a media luce, protezione dalle correnti d'aria e costante umidità.

Passisflora: di origine esotica, è una pianta molto bella e particolare e alcune varietà sono davvero profumate. Si tratta di una specie rampicante, quindi necessita di un'adeguata struttura. Va posta in una zona molto luminosa, con un terriccio sempre umido e mai bagnato.

