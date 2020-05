Il tagliaerba per un giardino impeccabile: consigli e guida all'acquisto

Il tosaerba è sicuramente il miglior alleato di un giardiniere, ottimo strumento per prendersi cura e tenere in ordine il prato. In commercio esistono diverse tipologie di tagliaerba, da utilizzare per svolgere un ottimo lavoro di giardinaggio con poco sforzo e in breve tempo. Ma quali aspetti tenere in considerazione prima dell'acquisto? Scopriamoli.

Quali aspetti tenere in considerazione

Per prima cosa, dovremmo valutare la dimensione del giardino e il tipo di terreno. Ogni tosaerba, poi, si contraddistingue in base a diverse caratteristiche: funzionalità, dimensioni, potenza ed alimentazione. Esistono tagliaerba per professionisti e tosaerba adatti al semplice hobbista, ecco perché prima di scegliere un tagliaerba è necessario capire l’uso che se ne dovrà fare.

Cosa valutare prima di acquistare un tagliaerba

Uno dei primi elementi da valutare prima di acquistare uno strumento per il giardinaggio è il tipo di prato che compone il giardino. Ogni tipologia di tagliaerba in commercio fa parte di una categoria che varia in base all’utilizzo, infatti, si possono avere tagliaerba per uso domestico, hobbistico, professionale medio, trattorini e così via. Per l’utilizzo domestico di un tagliaerba, per un piccolo giardino, ad esempio, può essere adatto ad un tagliaerba elettrico, a filo o a batteria. Questi ultimi sono ottimi strumenti che permettono una buona performance, uno sforzo ridotto e una spesa minima.

Consigli

Ma se volessimo scendere ancora più nel dettaglio, ecco qualche consiglio in più:

Un giardino piccolo (fino a 300 mq) necessita di un tagliaerba di base, che può essere manuale, elettrico o a batteria. Il tagliaerba manuale non ha motore e funziona solo con spinta, è consigliato per terreni senza pendenze e ostacoli (come i sassi). Inoltre, è uno strumento semplice, leggero e che necessita di poca manutenzione.

Un giardino medio (fino a 500 mq) necessita di tagliaerba elettrico, a batteria o a scoppio. Il tagliaerba elettrico è leggero e molto maneggevole, permette di avere uno strumento di buona qualità ad un prezzo contenuto e richiede poca manutenzione. É sconsigliato in presenza di ostacoli sul giardino.

Un giardino grande (fino a 1000 mq) necessita di un tosaerba di ottima qualità, a batteria oppure a scoppio e con lame specifiche. Assolutamente consigliato è il tagliaerba a batteria che permette una libertà di utilizzo estrema e un’ottima maneggevolezza.

Un giardino molto grande (oltre i 1000 mq) necessita di un tosaerba con motore a scoppio. Questi, sono la soluzione più potente in commercio e consentono una grande libertà di movimento. Le lame incorporate permettono di tagliare prati con erba alta, anche oltre i 30 cm e l’erba rustica.

