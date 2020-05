Vivere in campagna o in città? I pro e i contro da valutare

Costi: considerate che i costi da sostenere per una casa saranno differenti anche a seconda della tipologia di abitazione che sceglierete, un appartamento con terrazzo in centro città probabilmente richiederà spese ben diverse da una casa singola in campagna. Da considerare però poi anche i costi di manutenzione, che per una casa indipendente potrebbero essere molto onerosi se consideriamo il riscaldamento, eventuali spese per il giardino o spazi verdi.