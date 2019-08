Come lavare i cuscini in modo corretto, consigli utili

Il lavaggio dei cuscini è una delle pratiche più complicate in tema di pulizie casalinghe, ma la moltitudine di questi morbidi e comodi complementi d'arredo - e non solo - che ormai invadono le nostre case, dai letti ai divani, dalle sedie alle poltrone per esterni, rendono questa attività sempre più frequente e importante. Lavare i cuscini è un'operazione delicata, basta però seguire dei semplici accorgimenti per lavarli in tutta sicurezza. La prima cosa da fare è controllare l'etichetta, presente su ognuno di essi, per vedere quali sono le istruzioni di lavaggio consigliate dal produttore. Inoltre, il lavaggio varia anche in base alla tipologia, infatti possiamo avere:

cuscini in piuma d'oca - lavaggio delicato in acqua fredda;

cuscini sintetici - lavaggio delicato in lavatrice;

cuscini in lattice - lavaggio a mano e non in lavatrice.

Ecco alcuni consigli.

Come lavare la federa

Iniziamo dal lavaggio della federa. Ecco 3 consigli molto importanti da seguire:

in caso di macchie, pretratta con lo smacchiatore o, se l’etichetta non lo permette, con il sapone di Marsiglia;

in lavatrice, se la federa è decorata con ricami, ti consigliamo di inserirla nelle apposite retine da bucato;

nel bucato a mano, riempi una bacinella con acqua tiepida e un detersivo adatto alle basse temperature.

Come lavare l’imbottitura del cuscino

Ricordati di leggere attentamente l'etichetta del cuscino per scoprire se puoi lavare l'imbottitura. Se la risposta è affermativa, ecco come lavare il cuscino in lavatrice:

pretratta le macchie con lo smacchiatore o con il sapone di Marsiglia, poi sciacqua;

inserisci il cuscino nel cestello della lavatrice insieme a due palline, per avitare di far ammassare l'imbottitura;

per il lavaggio utilizza un detersivo adatto.

Come lavare a mano

Se l’etichetta dice “no” alla lavatrice, procedi con un lavaggio a mano:

immergi il cuscino in una bacinella con acqua calda e con il detersivo liquiddo e lascialo in ammollo tutta la notte;

il giorno dopo strofina le macchie più ostinate con una spugna morbida;

sciacqua con acqua fredda.

Come lavare i cuscini in lavatrice, ultimi consigli

Se si è deciso di usare la lavatrice, è bene non fare mai carichi completi. Questo permette ai cuscini di muoversi e di non perdere eccessivamente la forma, oltre che di venir sciacquati alla perfezione; inoltre, è importante scegliere un programma di lavaggio che preveda temperature dell’acqua non superiori a 40 gradi e giri di centrifuga compresi tra i 600 e gli 800 giri per eliminare quanta più acqua possibile ma senza compromettere la forma.

