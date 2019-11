Come pulire le pareti di casa, i consigli utili

Sappiamo bene che per mantenere una casa pulita e profumata, bisogna dedicarsi periodicamente ad effettuare pulizie profonde. Oltre ai pavimenti, ai vetri e ai mobili, anche i muri della nostra cara abitazione hanno bisogno di cure e attenzioni. Le pareti sono una parte della casa a cui non si pensa molto spesso, non per questo, però, sono meno soggette ad accumulare sporcizia e polvere. Ma come procedere? Semplice, ecco la nostra guida dedicata.

Cosa serve

Munitevi di:

una scala;

una scopa;

panni (meglio se in microfibra);

aspirapolvere con tubo e accessori;

una bacinella di acqua tiepida con un po’ di sapone;

spugne pulite;

una bacinella con acqua pulita per il risciacquo;

telo protettivo;

carta vetro.

Come iniziare

Prima di iniziare e capire come procedere, è importante sapere come sono state costruite le nostre pareti, e da quale tipo di pittura sono rivestite. Il trattamento da adoperare potrebbe essere diverso a seconda che si tratti di una pittura lavabile o meno. Un'operazione preliminare comune a tutte le pareti però esiste, spolverare e, quindi, rimuovere tutti i residui di povere. L'ideale sarebbe usare uno straccio antistatico.

Come eliminare gli aloni

Vogliamo rimuovere i fastidiosi e antiestetici aloni neri o giallastri che lasciano stufe e termosifoni? Se la parete non è lavabile, per evitare di danneggiare o rimuovere il colore, cercate di ridurre al massimo l'uso di sostanze liquide ed acqua, meglio ricorrere alla carta vetro. Se, invece, la pittura è lavabile, per eliminare le macchie nere dei riscaldamenti potete usare un panno imbevuto di candeggina da strofinare con cura sulla parte da trattare.

Pulire un muro sporco, le fasi