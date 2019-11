Animali domestici, come rimuovere i loro peli dalle superfici

Chi possiede un animale domestico conosce bene l'affetto che si respira in casa. È vero, però, che i nostri amici a quattro zampe richiedono impegno ed anche una maggiore pulizia dell'ambiente in cui viviamo. I cani e i gatti che abitano in casa con noi, ma che spesso girano all'esterno, raccolgono inevitabilmente sporcizia e germi che si depositano su zampe e pelo. Per igiene, consigliamo un lavaggio dell'animale con una frequenza che cambia a seconda del tipo e della lunghezza della sua pelliccia. Il problema però non si ferma di certo qui, i vostri amici lasciano peli ovunque? Ecco, allora, qualche consiglio utile per rimediare.

Panni elettrostatici

Sarebbe buona norma rimuovere, almeno una volta al giorno, i peli dei vostri amici con l’ausilio dei panni elettrostatici cattura polvere, non vedrete più l'ombra di un pelo sul pavimento. In alternativa, potete utilizzare una classica aspirapolvere.

Eliminare i peli dai mobili

Avendo una forte carica elettrostatica, i peli dei nostri animali, esattamente come i capelli umani, sono difficili da togliere ed hanno la tendenza a depositarsi sui mobili e sulle superfici. Anche in questo caso, consigliamo di utilizzare un panno elettrostatico che raccoglie polvere e peli invece di spostarli soltanto.

Pulire i tappeti

La manutenzione dei tappeti dovrebbe essere attenta e regolare. Se abbiamo un animale domestico potrebbe essere necessaria una maggiore cura e una spazzola che elimini l'accesso di pelo accumulatosi nella trama del tessuto.

Divani e cuscini sempre puliti

Per un efficace rimozione dei peli di animali da divani e cuscini, un trucco molto efficace è quello di toglierli con dei guanti di gomma inumiditi. Anche i guanti di gomma sono elettrostatici e grazie alla zigrinatura sul palmo agiscono come una spazzola e catturando anche i peli più ostici.

Spazzola appiccica tutto

Un altro metodo infallibile per rimuovere velocemente ed efficacemente i peli di animali da casa è la classica spazzola appiccica tutto, economica ed efficace, vi permetterà di raccogliere con una sola passata tutti i peli da abiti, divani, cuscini, letti e poltrone.