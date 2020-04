Impianto geotermico per la tua casa? Ecco i vantaggi e come funziona

L'energia geotermica è una forma di energia sfruttabile che deriva dal calore presente negli strati più profondi della crosta terrestre. Penetrando in profondità nella superficie terrestre, la temperatura diventa gradualmente più elevata, aumentando mediamente di circa 30°C per ogni km. Ecco che allora, gli impianti geotermici a bassa temperatura (o a bassa entalpia), sfruttano la temperatura della terra negli strati più superficiali (fino ad una profondità di 100 metri). Perché? Semplice: questa proprietà caratteristica del terreno superficiale consente di estrarre calore da esso in inverno e di utilizzarlo come sorgente fredda in estate.

Il sistema geotermico

Il sistema geotermico a bassa entalpia, in poche parole, sfrutta il naturale calore del terreno con l'ausilio di una pompa di calore e riesce a produrre energia termica per l'acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli edifici.

Vantaggi

La realizzazione di un impianto geotermico comporta innumerevoli vantaggi per la casa, tra questi:

questa tipologia di impianto non emette sostanze inquinanti.

Gli impianti geotermici non consumano alcun carburante fossile, ma solo energia pulita.

Sono impianti a basso consumo.

Si tratta di uno tra gli impianti più silenziosi.

Come già accennato, è possibile riscaldare l'ambiente durante i freddi mesi invernali, ma anche rinfrescarlo durante il periodo estivo.

Come già detto, gli impianti geotermici consentono di ottenere acqua calda sanitaria. Un unico impianto per diversi utilizzi insomma, che consente di eliminare finalmente il gas dalla propria casa.

Dato che non è presente gas, l’impianto geotermico è molto più vantaggioso in termini di sicurezza.

Questi impianti non hanno bisogno di alcun tipo di manutenzione, inoltre, hanno una durata ottimale nel tempo.

Gli impianti geotermici di ultima generazione possono essere controllati anche da remoto, direttamente dal proprio smartphone.

Noterete un notevole risparmio in bolletta.