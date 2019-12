Laminazioni adesive, come rinnovare il look alla vostra casa risparmiando

Siete stanchi delle vostre piastrelle in cucina o nel bagno e vorreste tanto cambiarle ma senza spendere molto? Un rimedio c'è. Oggi vi proponiamo un modo per rinnovare il look del vostro ambiente in poche mosse, veloci ed economiche.

Le laminazioni adesive

In commercio esistono delle speciali laminazioni adesive che permettono di donare un nuovo aspetto ai rivestimenti di cucina e bagno senza costosi e faticosi lavori di muratura e quindi con un budget contenuto.

Cosa sono?

Le laminazioni adesive sono dei rivestimenti molto sottili da applicare ad un ambiente piastrellato, e sono realizzate in diverse decorazioni, in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente della casa. Non occorre eseguire lavori di muratura ed è possibile trovarle in diverse finiture e in diversi formati standard, come anche personalizzarle secondo i propri gusti. Le laminazioni adesive sono realizzate in materiali resistenti, molto facili da applicare e allo stesso tempo da rimuovere, e semplici da pulire.

Come applicarle

Come applicare le laminazioni adesive? Farlo è molto semplice, basta seguire dei semplici passaggi.