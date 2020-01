Il relining per riparare le tubazioni di scarico, i vantaggi

Il relining è un metodo innovativo di sostituzione delle condotte dall'interno - che ha avuto origine nel Nord Europa - utile a tutte quelle abitazioni dove è necessario sostituire i tubi di scarico, delle fognature, particolarmente usurati che presentano problemi di vario tipo e dove di conseguenza bisogna rifare l'intero impianto idraulico. Questo metodo non prevede demolizioni di alcun tipo e rappresenta un'ottima alternativa ai metodi tradizionali di sostituzione delle condotte. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali vantaggi offre.

Relining: cos'è

Gli interventi di relining, eseguiti da ditte specializzate, in realtà prevedono la riparazione delle tubature attraverso un rivestimento, con l'introduzione di un macchinario all'interno delle tubature che provvede all'applicazione di un particolare materiale plastico sulle superfici interne del tubo danneggiato. Questa sostanza indurisce rapidamente e dà origine ad una struttura autoportante in grado di resistere alla corrosione generata dagli agenti chimici e dall'usura. In sostanza, quindi, all'interno del tubo guasto ne viene creato uno nuovo, e si stima che abbia una vita garantita di circa 50 anni. Prima dell'applicazione del composot è prevista una accurata videoispezione delle tubature per stabilire il loro grado di deterioramento, utile anche per la successiva rimozione dei depositi accumulati nei condotti, così da operare in modo tale da fare aderire perfettamente la termoplastica alle pareti interne delle tubature. Nel caso di fognature, con il relining queste ultime vengono rivestite da una guaina, e all'interno delle tubature verrà inserito del vapore caldo ad alta pressione per far aderire il materiale alle pareti così da ottenere una superficie unica e rigida.

Vantaggi

Tra i diversi vantaggi derivati dall'uso di questo sistema alternativo ricordiamo che: