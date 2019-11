Trasformare il bagno in una Spa da sogno, ecco come

Quante volte abbiamo pensato di scappare in vacanza, magari in qualche paese tropicale o in qualche centro benessere, per fuggire dallo stress e dai mille impegni quotidiani? Le terme o i centri benessere sono, oggi, sempre più di tendenza per trascorrere qualche ora di piacevole relax, ma se non c'è la possibilità di andare? In realtà è possibile rilassarsi senza dover necessariamente uscire di casa, come? Basta trasformare il nostro bagno in una vera e propria spa. Ecco come fare.

Materiali

Seleziona solo materiali caldi e naturali, pensa alla sensazione che possono darti il legno e la pietra quando li guardi, la percezione del benessere inizia proprio da questo.

Spas

Esistono diversi modi per creare il proprio spazio wellness in casa. Innanzitutto, si potrebbe optare per le Spas, delle mini piscine che ci consentono di godere del beneficio dell’idroterapia quotidiana. In genere hanno un impianto di riscaldamento e filtrazione autonomi, quindi non si deve cambiare l’acqua dopo ogni utilizzo, ma la si deve mantenere per diversi mesi grazie a un’adeguata disinfezione. La purificazione avviene tramite l'immersione in acqua di tavolette di ossigeno attivo e dall’ozonizzatore.

Sauna

Possiamo poi optare per le saune, con temperatura tra 80-90°, molto facili da installare, pratiche nell’uso e con una manutenzione minima.

Bagno turco

Un'altra opzione è il bagno turco, una cabina dotata di equipaggiamenti esclusivi e completamente personalizzabili con i materiali di rivestimento più adatti a tutte le esigenze e al gusto estetico. Disponibile oggi anche per i bagni delle abitazioni private e non più solo per le spa, il vapore umido e l’alta temperatura del bagno turco migliorano il benessere fisico e depurano la pelle. L'installazione è possibile grazie a specifiche cabine multifunzione con generatori di vapore integrati a colonne doccia, inoltre con semplici display puoi regolare l’intensità del vapore e attivare funzioni in più come la cromo o l’aromaterapia. Anche il colore ha la sua importanza, ecco che i bagni turchi per cromoterapia hanno lampade di diversi colori che hanno un grande impatto sul tuo benessere psicofisico.

Docce emozionali

Le docce emozionali sono speciali sistemi idroterapici che uniscono nell’ambiente di una doccia trattamenti multisensoriali stimolanti e tonificanti utilizzando getti d’acqua, cromie differenziate ed essenze. I led, quindi, possono essere usati anche per la cromoterapia.