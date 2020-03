Design di interni: i vantaggi delle resine decorative

Tra le varie resine sintetiche, quella più comunemente utilizzata nell’edilizia per realizzare pavimentazioni e decorazioni in resina è sicuramente la resina epossidica. Composta da resine bicomponenti pure o caricate da speciali cariche minerali che ne aumentano la resistenza e la compattezza, la resina epossidica è applicabile per colata o stratificazione. Lo strato resinoso può essere applicato su ogni tipo di superficie in legno, ceramica, marmo e così via, eliminando, così, i costi della rimozione del rivestimento esistente e del ripristino del sottofondo o eventuale modifica di porte e soglie. Grazie alla loro praticità e alla loro flessibilità di utilizzo e applicazione, le resine decorative sono una tendenza del design di interni.

Vantaggi

Grazie alla loro versatilità, le resine hanno molteplici vantaggi che le portano ad esser un’ottima scelta per decorare la casa ad un prezzo contenuto e in modo semplice. Tra i diversi vantaggi ricordiamo:

è facile da stendere e applicare;

è adatta a superfici orizzontali ma anche verticali;

è resistente all’usura e all’abrasione;

ha una lunga durata nel tempo;

è facile da pulire: le resine garantiscono massima igiene e sono antipolvere. Essendo una superficie impermeabile senza fughe né fessure, infatti, permettono una estrema facilità nella pulizia;

è personalizzabile: adatte a qualsiasi tipo di esigenza, queste resine sono personalizzabili, veloci da applicare e conferiscono alla casa un tocco di personalità e stile in più.

Le resine si prestano a molteplici utilizzi in casa. Possono esser una validissima e pratica alternativa alle pavimentazioni tradizionali. Grazie alla loro resistenza e flessibilità, infatti, sono molto indicate per i pavimenti di tutta la casa: dalla cucina al bagno, dal soggiorno alla camera da letto.