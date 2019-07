Borracce in acciaio o alluminio, informazioni utili per igienizzarle

Sempre più persone decidono di dire addio alle inquinanti bottiglie di plastica per utilizzare borracce, eco, riusabili e indistruttibili. Ma qual è il metodo migliore per igienizzarle? Una semplice sciacquata non basta, a contaminare le bottigliette in acciaio o in alluminio (ma anche in vetro) sono sostanzialmente alghe e microorganismi, funghi, muffe, batteri, spore e altro. Un singolo batterio può duplicarsi ogni 20-30 minuti, ogni duplicato raddoppia a sua volta, e così via. Ecco perché la sola acqua corrente non è sufficiente.

Le ricerche sul campo

Non lavare la borraccia ogni giorno, insomma, mette a rischio di germi e batteri. Uno studio pubblicato sul Journal of ExcercisePhysiology Online, dopo aver analizzato campioni di 30 bottiglie di persone che si allenavano in palestra, ha scoperto che l’83% dei contenitori era contaminato da stafilococchi. I germi possono contaminare la borraccia e sono sufficienti il contatto della bocca e le mani sporche, oppure dimenticare di richiuderla dopo aver bevuto.

Cosa provocano i batteri?

I batteri nelle borracce, se in quantità elevate, possono provocare problemi gastrointestinali come aerofagia, bruciori, diarrea, dispepsia, dolori addominali, meteorismo, stipsi e vomito.

Metodi di lavaggio delle borracce

Se avete una borraccia in acciaio inossidabile, riempitela per metà con dell’acqua calda e una goccia di detersivo per i piatti. Dopo averla chiusa, agitate energicamente per alcuni secondi, poi svuotatela, risciacquate più volte e fatela asciugare. Non dimenticate di strofinare anche il tappo e la sua filettatura. Se la borraccia è in alluminio, è meglio non pulire con sostanze acide e nemmeno con il bicarbonato. Essendo, infatti, fortemente alcalino, il bicarbonato reagisce con l’alluminio causandone la perdita di lucentezza e colore. In tutti casi, comunque, usate sempre uno scovolino per bottiglie, soprattutto se il collo della borraccia è troppo stretto per raggiungere il fondo e le pareti interne con la spugna.

Prodotti da utilizzare

Aceto o bicarbonato: riempite mezza borraccia con aceto bianco e acqua, lasciate agire la soluzione tutta la notte e poi sciacquate bene il mattino dopo. Per le borracce in vetro eseguite lo stesso procedimento ma mettete un cucchiaio di bicarbonato invece dell’aceto.

Consigli per l'acquisto

Se ancora non ne avete una, ma siete pronti ad acquistare una nuova borraccia green, cercatene una in acciaio inox con il fondo removibile, che consente di accedere con facilità alla parte inferiore e all’interno. Meglio preferire, poi, quelle con apertura larga che avranno anche una superficie interna più dritta e più raggiungibile con spugna o scovolino. Assicuratevi, inoltre, che sia in acciaio inossidabile per uso alimentare, controllando che sulla confezione o sul contenitore che sia in acciaio inox 18/8 o 304 (le due categorie di acciaio inossidabile per uso alimentare).

Ricordiamo, infine, che è consigliabile usare la borraccia solo per l'acqua, perché se aggiungiamo integratori di vario tipo rendiamo ancora più semplice la vita agli ospiti indesiderati, in quanto tutti i substrati umidi saranno ottimi terreni fertili.

Dove acquistare le tue borracce in acciaio e alluminio a Trieste e provincia