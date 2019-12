Moscerini della frutta, consigli e rimedi naturali per eliminarli

Vi è mai capitato di trovare in cucina dei fastidiosi moscerini che si muovono indisturbatamente vicino la tavola o la dispensa? Il moscerino è un piccolo insetto appartenente all'ordine dei Ditteri. Sono gli insetti col più veloce battito di ali, un moscerino della famiglia dei Ceratopogonidi, genere Forcipomyia, ad esempio, batte le ali ad una velocità di 1.000 battiti al secondo. La specie più “nota” di moscerini è probabilmente la Drosophila melanogaster, meglio conosciuto come moscerino della frutta. Gli adulti sono attratti dalla frutta marcia e dai vegetali. È qui che depongono le uova, così che le larve alla schiusa possano facilmente trovare di che nutrirsi. Questi insetti, quindi, sono attratti dai cibi in maturazione e dalle bevande dolci o in fermentazione, solitamente è il caldo a favorire la loro crescita, ma può capitare, anche se in quantità minore, di ritrovare in casa questi fastidiosi esserini anche durante l'inverno. I moscerini possono depositare batteri nocivi sul nostro cibo, innoqui per il nostro organismo, ma non per i nostri alimenti. Come fare a rimediare? Ecco alcuni consigli.

Coprite gli alimenti

Per alcuni alimenti la soluzione migliore rimane il frigorifero, per altri, però, quest'ultimo non è indicato. A questo proposito, è bene utilizzare sempre un coperchio per coprire la frutta e le verdure che devono stare all’aria aperta. Non lasciate in giro avanzi di cibo scoperti, perché questi attireranno i nostri piccoli nemici.

Pulizia accurata

Le superfici della nostra cucina devono essere sempre pulite, dato che odori causati da residui di cibo possono sempre attirare gli insetti. Pulite regolarmente anche la pattumiera. Lavate con frequenza gli stracci e fateli asciugare per bene, perché il lasciarli umidi può creare un ambiente favorevole per la deposizione delle loro uova.

Rimedi naturali

Piuttosto che utilizzare insetticidi chimici, sapevate che possiamo allontanare mosche e moscerini con semplici rimedi naturali? Eccone alcuni: