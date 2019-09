Inquilini indesiderati in casa, come eliminare i vermi bianchi

Quante volte in casa sono comparsi dei minuscoli vermi bianchi? Si tratta semplicemente dello stato larvale delle cosiddette farfalle della pasta o falene della dispensa, che compaiono sulle superfici della cucina, nei secchi della spazzatura, lungo le pareti o negli angoli del soffitto. Scopriamo nel dettaglio cosa sono e come rimuoverli.

I lepidotteri - questo è il nome scientifico - sono un vasto ordine di insetti olometaboli a cui appartengono oltre 158 000 specie, note appunto come farfalle e falene. Questi insetti sono quasi tutti fitofagi, allo stadio di larva. La maggior parte di bruchi si nutre di foglie, in genere attaccandole a partire dal margine, più raramente si nutrono di gemme, fiori, frutti, semi o legno. Nel nostro caso specifico, quelli che troviamo in cucina si nutrono di cibo, principalmente di farine, pasta e biscotti, infine depongono le uova all'interno degli imballaggi di cibo danneggiati dal trasporto o dall'usura. Se escono dai mobili significa che hanno già raggiunto un discreto stadio di sviluppo, stanno solo cercando un punto più consono per trasformarsi successivamente in farfalle. Infine, ricordiamo che questi tipi di vermi bianchi possono essere trovati anche in bagno, perché cercano ambienti caldi ed umidi per la creazione del bozzolo. Bisogna, quindi, sempre guardare con attenzione gli angoli ed il soffitto del bagno, in particolar modo la zona superiore del box doccia.

Rimedi per eliminarli