Sostituzione impianti elettrici condominiali, bonus e incentivi

Oggi parliamo di condominio ed in particolare di energia elettrica. Dal primo gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile ammodernare le colonne montanti degli impianti elettrici condominiali per renderli più sicuri e potenti. Per quest'operazione è previsto un bonus (che non è una detrazione fiscale ma un rimborso spese) di importo variabile, che verrà riconosciuto a chi rinnoverà i vecchi impianti, realizzati prima del 1970 e nel periodo compreso tra il 1970 e il 1985 se presentano condizioni critiche. Ecco come usufruire del beneficio.

Come fare?

Arera, l’Autorità per l’energia e l’ambiente, nella delibera n.467/2019, prevede questo nuovo incentivo che ha l’obiettivo di premiare i lavori di ammodernamento degli impianti più datati. Per avere diritto a quest'agevolazione, che verrà erogata direttamente dal distributore, il condominio dovrà effettuare i lavori rivolgendosi ad una ditta di fiducia e dovrà conservare tutti i documenti relativi alla spesa per poter poi chiedere il rimborso.

In cosa consiste?

Ai condomini verrà anche data la possibilità di potenziare gli impianti elettrici fino a 6,6 kW. In particolare il bonus è previsto per gli interventi che vengono effettuati sulla colonna montante, ovvero i cavi che raggiungono i contatori dei diversi appartamenti o il pannello comune, se i misuratori sono installati in un unico spazio.

Importo

Il rimborso ha un importo variabile e viene concesso solo a determinate condizioni. Nel dettaglio: