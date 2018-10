CasaAdHoc: sabato 20 ottobre l'Open day dell'abitare collaborativo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Abitare Collaborativo, efficienza energetica, rigenerazione urbana di un importante quartiere periferico: si presenta così CASADHOC, il progetto promosso dal Fondo Housing Sociale FVG che ha interessato l’ex fabbrica cartotecnica “Saul Sadoch” di Viale Ippodromo a Trieste. Lo stabile industriale costruito negli anni ’50, abbandonato da quasi 30 anni, è stato recuperato e riqualificato, trovando così nuova vita: 83 appartamenti a elevata classe energetica (A1/A2) dotati di terrazzo e posto auto coperto, nonché della possibilità di utilizzo di aree comuni per la socializzazione. Gli inquilini, che potranno usufruire di un canone di locazione calmierato, potranno accedere inoltre al Social Housing Outlet, una piattaforma e-commerce di arredo outlet a “km zero” di alta qualità, grazie alla convenzione con Cluster Arredo FVG. Sabato 20 ottobre, dalle 10.30 alle 16.30, i cittadini interessati potranno visitare per la prima volta i nuovi appartamenti di CASADHOC in Viale Ippodromo a Trieste, allestiti per in occasione dell’open day nelle zone notte e living con i prodotti messi a disposizione dal mobilificio Santa Lucia di Prata di Pordenone. Si tratterà di un’occasione unica per valutare le abitazioni, toccarne con mano la qualità e avere la consulenza nella compilazione della manifestazione di interesse, dettagli sui canoni e sulla proposta di affitto – riscatto. L’intervento di Housing Sociale FVG interessa la fascia di popolazione che non riesce a soddisfare il proprio fabbisogno abitativo con il libero mercato ma che, al contempo, non possiede i requisiti necessari all’accesso ai bandi ATER. Si tratta ad esempio di giovani coppie, di famiglie o di single con un ISEE non superiore ai 40.000 euro. Per informazioni e contatti: www.housingsocialefvg.it – casaadhoc@housingsocialefvg.it – 320 237 6432