Centrale Monfalcone, M5S: “Riconversione sia ecosostenibile”

I portavoce M5S alla Camera dei Deputati, in Regione Friuli Venezia Giulia e al Comune di Monfalcone Luca Sut, Ilaria Dal Zovo e Gualtiero Pin sul progetto di riconversione dell’impianto a carbone di Monfalcone, di proprietà di A2A: “Il Ministero dell’Ambiente ha già bocciato in Sicilia soluzioni che guardano al passato e non al futuro dell’approvvigionamento energetico. Avanti con le rinnovabili, a chiedercelo è la Sen2017”