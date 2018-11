Corsa della Bora, sold out anche la trail

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

La Corsa della Bora del 6 gennaio 2019 registra il secondo “tutto esaurito”. Dopo che nei giorni scorsi è stato raggiunto il sold out nella S1 Half da 21 chilometri (che ha toccato i 550 iscritti), ora tocca alla S1 Trail, corsa di 57 km, arrivare alla soglia prevista di 420 partecipanti. Come per la gara più breve, anche in questo caso le iscrizioni rimangono aperte (fino al 23 dicembre) mettendo in lista d’attesa chi aspira a gareggiare.

Rimangono ancora pochi posti per la S1 Ultra da 164 chilometri (sono disponibili alcune decine di pettorali fino al raggiungimento delle 150 iscrizioni), così come per l’evento più “popolare” tra le competitive, ovvero la S1 Just Fun di 8 chilometri, pensata soprattutto per chi vuole avvicinarsi al trail con una gara “sprint” nelle corde degli sportivi di ogni disciplina.