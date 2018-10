Corso "Semi di giustizia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Sono aperte le iscrizioni al corso introduttivo Semi di Giustizia: “La solidarietà tra cooperazione internazionale, accoglienza e cittadinanza attiva” promosso dalle associazioni di cooperazione internazionale della Regione FVG: ACCRI, CeVI, CVCS, Solidarmondo PN - Aganis. Si articolerà su 7 incontri in località significative della Regione. Le iscrizioni sono accolte presso la sede dell'ACCRI a Trieste, in Via D. Rossetti 78, o compilando il modulo on-line sul sito dell’ACCRI Per informazioni -Tel. 040 307899, formazione@accri.it - www.accri.it