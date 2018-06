“Un bel luogo per morire”: casting a Duino per la nuova ficition con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti

In occasione delle riprese della nuova fiction tv “Un bel luogo per morire”, che vedrà protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti per la regia di Pier Belloni, alcune scene verranno girate a Duino Aurisina.

La produzione selezionerà comparse del luogo, nonché “figurazioni speciali”con battuta e piccoli dialoghi.

Si ricercano, inoltre, figure di vecchi pescatori, skipper, signore/i anziane/i, persone di bella presenza tra i 18 ed i 70 anni (uomini e donne ), artisti di strada, sputafuoco, trampolieri, giocolieri.

(Il tutto regolarmente retribuito con apposita assunzione per la giornata di lavoro.)

Il periodo di riprese sarà compreso fra fine giugno e fine agosto, anche con sequenze che verranno girate di notte.

I casting si svolgeranno a Duino presso la Casa Rurale di Duino – Frazione Duino 59 ( poco prima del Castello di Duino ), nella giornata dell' 8/6/2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

I casting sono riservati ai maggiorenni, nella fascia compresa fra i 18 e i 70 anni. Gli interessati potranno presentarsi negli orari indicati assieme ad una fotocopia deldocumento d’identità e del codice fiscale/tessera sanitaria.

Telfono 3889550594 Mail: comparsetrieste@gmail.com