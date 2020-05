Primo maggio, tensione a San Giacomo: scontri tra forze dell'ordine e manifestanti (VIDEO)

Attimi di tensione questa mattina verso le 11:20 in campo san Giacomo. Alcune persone, partecipanti ad una manifestazione non autorizzata e collegata alla Festa dei lavoratori, si sono scontrate con dei rappresentanti delle forze dell'ordine giunti sul posto per dissuaderle ad assembrarsi. Al momento i manifestanti che chiedono a gran voce il diritto di poter manifestare in sicurezza e protestano contro la misura di lockdown. Sui cartelli esposti, alcuni slogan quali “produci, consuma, crepa. Il vero virus è lo stato”. “Non obbediamo, via Covindustria”. “Mai più morti bianche nella sanità”. Inoltre si sono sentiti alcuni cori da parte dei manifestanti come "gli unici stranieri sono i figli dei cantieri".

Le autorità sorvegliano a distanza i manifestanti, pronte a intervenire in caso di disordini. Sul posto anche la polizia locale e carabinieri. La manifestazione del 1 maggio di quest'anno è rimasta orfana, a causa delle limitazioni imposte dalle normative anti CoViD-19, del tradizionale corteo che dalla piazza si snodava lungo le vie della città per concludersi in piazza Unità d'Italia.

La notizia è in aggiornamento.