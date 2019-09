Vittime dell'11 settembre: il ricordo del sindaco Dipiazza

"Trieste rinnova la sua vicinanza e amicizia con gli Stati Uniti d’America e ricorda con immutato affetto le vittime degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York, in Pennsylvania e a Washington D.C.".

L'internazionalizzazione di Trieste

Lo sottolinea in una nota, proprio nel giorno di 18° anniversario di quella tragedia, il sindaco Roberto Dipiazza che evidenzia come “Trieste fu la prima città in Italia a voler ricordare per sempre quelle vittime, intitolando loro il piazzale di Barcola”. “Anche per questo – continua il sindaco Dipiazza - Guy F. Tozzoli, presidente e fondatore della World Trade Centers Association, donò a me e alla nostra città una pietra del Word Trade Center di New York, che conserviamo gelosamente ed è ben visibile all’ingresso del palazzo municipale di piazza Unità d’Italia. Una pietra che non vuole simboleggiare solo un tragico e triste ricordo del recente passato, ma vuole essere la prima pietra per continuare a costruire e sviluppare insieme il futuro progresso e l’internazionalizzazione di Trieste, rafforzando sempre più la vicinanza e l’amicizia della nostra città a New York e al popolo americano”.