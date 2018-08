Forti temporali in arrivo su tutta la regione

La Protezione Civile regionale ha pubblicato le linee guida sull'allerta meteo che interesserà il territorio regionale dalle 18 di oggi lunedì 13 agosto fino a domani. Come si legge nella nota " dal pomeriggio di lunedì 13 agosto probabile qualche temporale inizialmente su monti e pedemontana e in seguito anche sulle altre zone. Martedì 14 agosto i temporali saranno più probabili su pianura e costa. Per tutto il periodo sarà possibile qualche temporale forte. Da martedì sera il tempo si stabilizzerà a partire dai monti".

Le indicazioni operative per i comuni

Sempre dalla nota della PC "si raccomanda inoltre ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti".