Rintracciati 15 migranti a Basovizza, avvistati altri 11

Rintracciati dalla Polizia di frontiera nella mattinata odierna 15 migranti irregolari sulla strada per Basovizza, mentre nel pomeriggio sono state segnalate alla redazione altre 11 persone che scendevano verso il centro cittadino. I 15 migranti identificati dalla Polizia sono di nazionalità pakistana e afghana, tra loro alcuni minori non accompagnati. Concluse le procedure di identificazione e fotosegnalazione, è in corso l'iter per l'assegnazione alle strutture d'accoglienza preposte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.