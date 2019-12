Minorenne picchiato da un 'ambulante': il racconto della vittima

Aggredito in pieno giorno da un cosiddetto 'ambulante', per la precisione un giovane rumeno che raccoglieva firme e denaro per una sedicente 'causa benefica'. È successo ieri pomeriggio in via delle Torri, in mezzo alle casette del mercatino natalizio, a un 17enne triestino che ora ha riportato fratture all'orbita e al setto nasale, oltre a diversi punti sotto l'occhio e sul sopracciglio. Per lui 40 gioirni di prognosi, e tutto per aver cercato di dissuadere un'anziana signora dal firmare il documento, avvertendola che si trattava di una truffa.

Il minorenne si è poi rivolto direttamente al 'volontario' intimandogli di andarsene ma un suo amico, impegnato nella stessa attività, è intervenuto in sua difesa rispondendo con un pugno in pieno volto. In seguito l'aggressore, un 18enne con iniziali B.A.M., è stato fermato dalla Polizia Locale, chiamata dai passanti, ed è stato condotto in carcere perché gravato da diversi precedenti.

La testimonianza della vittima

“È successo tutto in pochi secondi – ha dichiarato la giovane vittima, raggiunta al telefono -, alla fine lui mi ha detto 'non potevo far altro che difendere il mio amico'. Il punto è che io, sul suo amico, non ho mai alzato le mani. Questa esperienza non mi ha provato emotivamente – aggiunge - io spero solo che, grazie a questa notizia, la città si accorga di ciò che fanno queste persone e non si faccia più ingannare”.

La ragazza: "Sono sotto choc, sembrava un film"

Presente anche la ragazza del minore, che ha voluto dare la sua testimonianza: “Accompagnavo il mio ragazzo a casa dopo la scuola – racconta la giovane - quando ci siamo imbattuti in uno di questi truffatori che, fingendo di raccogliere firme per orfani, profughi o carcerati rubano soldi alle persone anziane. Era già capitato a qualcuno che conoscevamo e non volevamo che quella signora incappasse nello stesso tranello. A quel punto io ho iniziato a parlare con lei mentre il mio fidanzato cercava di dissuadere il 'venditore'”.

Dopo il violento intervento del 'collega' la giovane ha subito un brutto shock: “ho avuto un attacco di panico e i miei ricordi sono confusi. Ricordo spintoni e parolacce, poi lui a terra con il sangue sul viso, che urlava per il dolore, così ho iniziato anch'io a gridare e a insultare l'aggressore. Purtroppo devo dire che solo a questo punto la gente ha iniziato a intervenire numerosa”.

Una reazione spropositata e apparentemente illogica: “Il pugno è arrivato dopo la nostra minaccia di chiamare le forze dell'ordine: sarebbe stato più ovvio sviare il discorso o scappare. È stata una scena surreale e quasi da film: lui sembrava il classico giovane criminale che non ha niente da perdere”.