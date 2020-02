2 Febbraio palindromo: sul web scoppia la #PalindromeDay

Oggi 2 febbraio è scoppiata la #PalindromeDay: c'è chi prende in prestito particolari significati dalla cabala, chi semplicemente gioca sul web con una data "simbolica", nei fatti questo 02 02 2020 sarà l'occasione per scoprire una parola nuova.

Che cosa vuol dire che la data è un palindromo?

Palindromo viene dal greco palíndromos "che corre indietro, ritorna" ed è usato per indicare una parola, frase, verso, cifra, che si possa leggere sia da sinistra che da destra", proprio come 02022020.

Non è la prima volta ovviamente che succede, anzi, solo negli ultimi venti anni abbiamo vissuto il 10 02 2001, il 20 02 2002, il 01 02 2010, l’11 02 2011 e il 21 02 2012. Tuttavia la ricorrenza quest'anno riguarda davvero tutto il mondo perché anche i paesi anglosassoni che usano indicare le date con la formula mese/giorno/anno si ritrovano ad osservare questa particolare consecuzione di cifre. 02 02 2020. E questo non accadeva dall'11 novembre del 1111.

02 02 2020 giorno di Candelora

Ma oggi la ricorrenza riguarda anche una tradizione cattolica, la Candelora, in cui si celebra la festa della Presentazione al Tempio di Gesù. Il nome riprende l'antichissima festività romana "delle luci" che si celebrava proprio a metà febbraio ed in cui si tenevano fiaccolate rituali per i Lupercali. Una vera e propria rinascita dopo il freddo dell'inverno.