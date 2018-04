25 aprile: fischi e insulti a Dipiazza alla Risiera (VIDEO)

Fischi e insulti per il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che nel suo discorso ha sottolineato come «la Feste della Liberazione sia una festa di tutta la nazione e non solo di una fazione, se no non supereremo mai il Novecento; il 25 aprile non sia la bandiera di una forza politica».

Fischi anche per il rabbino Alexander Meloni, da parte di un gruppo di giovani palestinesi che si è presentato in Risiera con la bandiera della Palestina e che il predetto Porzio aveva chiesto invano in precedenza di ammainare. La comunità ebraica, in seguito, ha deciso di abbandonare la cerimonia.

