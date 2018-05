Fermati 27 migranti irregolari a Cormons: 6 accolti al C.a.r.a e 21 espulsi

Nella decorsa notte sono stati rintracciati dai Carabinieri della compagnia di Gradisca d’Isonzo (Go) 27 stranieri in transito a Cormons, in località Angoris. Grazie alla collaborazione con l’ufficio immigrazione della questura di Gorizia sono stati identificati 12 cittadini iracheni, 6 pakistani e 9 afghani. Tutti hanno dichiarato di aver attraversato la rotta balcanica per poi giungere in italia.

I 6 cittadini pakistani hanno chiesto la protezione internazionale e saranno accolti presso il C.a.r.a. di Gradisca d’Isonzo. Tutti gli altri stranieri, di nazionalità irachena e afghana sono stati espulsi con ordine di allontanarsi dal territorio nazionale entro 7 giorni. Inoltre, questa mattina ,un gruppo di 17 cittadini pakistani si è radunato davanti alla prefettura di Gorizia a seguito della chiusura del dormitorio allestito presso la parrocchia San Francesco a Gorizia. Il personale della sezione volanti, prontamente intervenuto sul posto, ha condotto gli stranieri presso l’ufficio immigrazione della questura, dove sono stati svolti i dovuti accertamenti sulla loro posizione giuridica.

Da questi ultimi è emerso che a tutti gli stranieri era stata revocata l’accoglienza per allontanamento volontario dai centri dove erano accolti.

In un caso si è anche avuto modo di notificare un provvedimento di trasferimento Dublino in Francia. Trasferimenti Dublino che ora proseguono con frequenza settimanale.

La situazione è sotto controllo e monitorata attentamente da Questura e Prefettura e, al momento, non presenta criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica. proseguirà inoltre la collaborazione, tra la questura e il settore di polizia di frontiera di Gorizia, volta a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.