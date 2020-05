Controlli anti covid 19: vertiginoso calo di denunce

Solo tre le denunce effettuate ieri dalle forze dell'ordine a Trieste: una giornata di calma dopo un mercoledì 13 maggio molto impegnativo, con ben 86 denunce per reati non collegati alle misure anti pandemia. Le sanzioni amministrative sono in calo, come il numero di persone controllate (nove sanzioni su 462 controlli). 98 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica, nessuno sanzionato.

In tutto il Fvg sono state 7 le persone denunciate, tutte per "altri reati", mentre le sanzioni sono state 38, su 2727 persone controllate. 1122 le attività controllate, solo una multata.