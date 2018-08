Stanziati 3 milioni per sistemare strade e marciapiedi

"L'Amministrazione comunale ha messo in campo 3 milioni di euro per realizzare un'opera complessivamente di grande rilievo per la città, già iniziata in primavera (aprile 2018) e che continuerà durante il corso dell'estate con numerosi cantieri in varie zone, dal centro ai rioni, da via dell'Istria a via Commerciale, fino alla strada dei campi di golf di Padriciano, nonché per nuovi parcheggi come a Longera.

​Lavori programmati nel 2017 e realizzati nell'anno corrente e/o in via di completamento: dai marciapiedi alle strade, alle piazze e non solo”. Così l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Elisa Lodi che assieme al Sindaco Roberto Dipiazza si è recata stamane in sopralluogo a San Giacomo, nell'area circostante la scuola Slataper, dove sono appena stati conclusi gli interventi di sistemazione dei marciapiedi e dei parcheggi per agevolare un'area molto trafficata durante l'anno scolastico -. “In altre zone, tra cui via Flavia, Barcola e via Revoltella, sono state installate anche 'isole salvapedoni', per garantire la sicurezza in arterie molto frequentate e caratterizzate da forte flusso veicolare. Lavori che vanno effettuati prevalentemente in estate – ha aggiunto Lodi – per agevolare chi vi opera e per creare meno disagi possibili ai cittadini. Ma sono già in programma nuovi stanziamenti per ulteriori interventi”.

​“Sono opere importanti per migliorare la vivibilità e l'immagine della nostra città – ha sottolineato il Sindaco Dipiazza – che interesseranno anche la zona della Maddalena dove si sta per aprire il cantiere che ridarà dignità a una zona degradata a beneficio di tutto il rione. Il parcheggio di Barcola, biglietto da visita d'ingresso alla città, sarà sistemato per l'arrivo della “Barcolana” con l'avvio dei lavori a fine agosto, divisi in due lotti, compresa la tinteggiatura delle ringhiere di viale Miaramare”. Altri interventi di rilievo – ha poi annunciato - saranno la ristrutturazione della Galleria di Montebello, con una gara aggiudicata (in giugno) a una società di professionisti che elaborerà il progetto esecutivo per poi indire subito dopo la gara per la realizzazione dei lavori. Con particolare attenzione da parte dell'Amministrazione – ha detto Dipiazza – viene seguito anche il cantiere 'centrale' di via Carducci dove continua l'opera sulle volte che entrerà nel clou a fine agosto. Ulteriori interventi sono previsti, a fine settembre, per la riqualificazione del sottopasso di piazza della Libertà in cui – assicura il Sindaco - sarà utilizzato un apposito materiale 'anti-writer'”.

